TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto lavora nell’officina di un’azienda che produce biciclette nella zona di sviluppo economico di Lutai, nella città di Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 28 ottobre 2026. Negli ultimi anni, la zona di sviluppo economico di Lutai ha promosso costantemente l’ammodernamento della propria industria delle biciclette. I produttori locali sono incoraggiati ad ampliare le proprie attività dalla semplice produzione di componenti allo sviluppo e alla fabbricazione di biciclette pronte all’uso. Nel distretto sono presenti 55 aziende di questo tipo, la cui produzione comprende biciclette, componenti di ricambio e motori per veicoli elettrici a due ruote.

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