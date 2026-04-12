Cina: a Taipan la finale del torneo di basket tra villaggi (3)

TAIJIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I giocatori si contendono la palla durante la finale tra la città di Kaili e la contea di Yanhe al torneo di basket dei villaggi cinesi 2026 a Taipan, nella contea di Taijiang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, l’11 aprile 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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