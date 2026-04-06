Cina: a Shenzhen aumento dell’efficienza nello sdoganamento dell’export di e-commerce

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’efficienza dello sdoganamento delle esportazioni dell’e-commerce transfrontaliero a Shenzhen, polo tecnologico della Cina meridionale, ha ricevuto un notevole impulso, grazie all’entrata in funzione giovedì del primo sito di controllo dell’e-commerce transfrontaliero della città, che opera secondo il modello “prima ispezione, poi carico”.

Nello stesso giorno, il primo lotto di merci che ha utilizzato questo modello ha superato senza problemi lo sdoganamento ed è stato spedito all’estero.

Secondo l’ufficio del commercio di Shenzhen, il nuovo modello ha ridotto il tempo di sdoganamento per le esportazioni dell’e-commerce transfrontaliero di oltre il 50% e i costi operativi complessivi di oltre il 30% già nel primo giorno.

Shenzhen gestisce un grande volume di e-commerce transfrontaliero, con numerosi operatori e una forte domanda di esportazioni. Con il nuovo modello, i singoli articoli entrano prima nel sito di supervisione, completano tutte le procedure di ispezione doganale e di sdoganamento e vengono poi imballati nei container. Questo sostituisce il processo tradizionale in cui una singola spedizione segnalata poteva bloccare l’intero container.

Il nuovo sito integra tre tecnologie d’avanguardia, vale a dire gemello digitale, varco intelligente e tracciabilità basata su codice, per assegnare a ogni spedizione transfrontaliera di e-commerce sottoposta a supervisione un “ID digitale” unico e non manomettibile, consentendo una tracciabilità visiva completa. Dotato di attrezzature come scaffali intelligenti, linee di smistamento completamente automatizzate e robot per le ispezioni, consente una supervisione intelligente e uno sdoganamento efficiente.

I dati dell’ufficio del commercio mostrano che Shenzhen si è classificata al primo posto tra le principali città del Paese per volume di e-commerce transfrontaliero per quattro anni consecutivi. Ospita 16 delle prime 20 piattaforme mondiali di e-commerce e un terzo delle società cinesi quotate dell’e-commerce transfrontaliero.

(ITALPRESS).