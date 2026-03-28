SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista posa per una foto a una mostra floreale a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 27 marzo 2026. La Mostra floreale 2026 della Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) si è aperta venerdì al Bijiashan Sports Park di Shenzhen e proseguirà fino al 6 aprile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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