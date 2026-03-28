Cina: a Shenzhen apre la mostra floreale della Greater Bay Area (3)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista posa per una foto a una mostra floreale a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 27 marzo 2026. La Mostra floreale 2026 della Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) si è aperta venerdì al Bijiashan Sports Park di Shenzhen e proseguirà fino al 6 aprile.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE