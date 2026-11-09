Cina: a Shanghai evento tematico dedicato alle storie della CIIE 2026 (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sunny Yi, vicepresidente senior di Adidas Greater China, interviene durante l’evento tematico “Storie della China International Import Expo (CIIE) 2026” presso il National Exhibition and Convention Center a Shanghai, nella Cina orientale, l’8 novembre 2026. L’evento si è tenuto oggi a margine della nona edizione della CIIE, attualmente in corso.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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