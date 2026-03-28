CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un produttore di tè lavora manualmente le foglie di tè nel distretto di Rongchang, nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, il 27 marzo 2026. L’industria del tè è una specialità agricola locale a Rongchang e l’area coltivata copre 43.000 mu, pari a circa 2.866,67 ettari. Con il rialzo delle temperature, i giardini del tè entrano nel pieno della stagione della raccolta.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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