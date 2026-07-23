Cina: a Raohe l’industria delle api nere diventa un settore chiave (1)

SHUANGYASHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto lavora su una linea di produzione di miele di api nere presso un’azienda alimentare nella contea di Raohe, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 22 luglio 2026.

Raohe presenta condizioni geografiche e climatiche favorevoli all’allevamento delle api nere. Nel 1997 qui è stata istituita una riserva naturale di livello nazionale per la tutela della specie. Sfruttando l’abbondanza di risorse uniche, Raohe ha trasformato l’industria delle api nere in un settore pilastro a livello locale e sta lavorando per ammodernare il tradizionale comparto dell’apicoltura, orientandolo verso un’agricoltura moderna incentrata sui marchi. Ad oggi, la riserva conta complessivamente 42.000 colonie di api, 431 apiari e 1.300 persone impegnate nel settore dell’apicoltura. Il valore complessivo dei marchi dei prodotti apistici locali, tra cui miele, pappa reale e propoli, ha superato 1,488 miliardi di yuan (219,7 milioni di dollari USA).

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)