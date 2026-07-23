Mondiali Hong Kong 2026: Mariella Viale e Manuela Spica avanzano al tabellone principale di sciabola femminile

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Obiettivo qualificazione centrato per le sciabolatrici Mariella Viale e Manuela Spica, che raggiungono la compagna Michela Battiston al tabellone principale. Non ce l’hanno fatta, invece, Claudia Rotili sempre nella sciabola femminile e lo spadista Andrea Santarelli. Sono i verdetti azzurri nella seconda giornata di preliminari al Campionato del Mondo di Hong Kong 2026.

Ha staccato subito il pass Mariella Viale, già dopo la fase a gironi: brivido per una sconfitta nel primo assalto, poi la 21enne napoletana ha vinto d’autorità i successivi cinque, archiviando con un saldo positivo di +20 (appena 9 stoccate subite, 29 quelle messe a segno) che le ha consentito di chiudere 14^ la prima fase di gara e di conquistare così subito l’accesso al tabellone principale di domenica.

Poco dopo è riuscita a fare lo stesso Manuela Spica: reduce da due vittorie e altrettanti ko nel girone (ridotto a cinque atlete per l’infortunio della greca Gkontoura), la 22enne abruzzese, al suo debutto in un Mondiale Assoluto, ha superato nel match per la qualificazione con il punteggio di 15-11 la statunitense Possick completando così un terzetto di sciabolatrici azzurre per la giornata clou a cui era ammessa di diritto Michela Battiston (numero 7 del Ranking internazionale).

“Ero un po’ in ansia questa mattina, non vedevo l’ora d’iniziare. Sono partita con una sconfitta ma subito dopo ho tenuto la concentrazione molto alta, raggiungendo il mio obiettivo. Mi sento già in gara, ora viene il bello”, le parole di Mariella Viale.

Così Manuela Spica: “È stato un girone difficile, sono però riuscita a ritrovare immediatamente la mia scherma e ne sono felice. È il mio primo Mondiale, voglio divertirmi in pedana e dimostrare che merito di essere qui”.

L’en plein italiano della sciabola femminile è stato solo sfiorato, mancato di una sola stoccata: fatale, nell’ultimo e decisivo incontro dei preliminari, la sconfitta di Claudia Rotili per 15-14 contro la kazaka Gulik. Out nel tabellone delle qualificazioni anche Andrea Santarelli nella spada maschile: dopo quattro vittorie e due sconfitte nella fase a gironi, il bronzo iridato di Budapest 2019 ha ceduto 15-10 a Ho, portacolori di Hong Kong, non riuscendo a raggiungere i tre compagni Matteo Galassi (numero 3 al mondo), Simone Mencarelli (8) e Davide Di Veroli (14), tutti già ammessi alla “giornata delle medaglie” per gli spadisti in quanto teste di serie.

Domani i preliminari del Campionato del Mondo di Hong Kong 2026 si chiuderanno con la terza e ultima giornata di qualificazioni: in pedana il fioretto femminile e la sciabola maschile, per delineare i tabelloni principali da 64 atleti (che per queste due specialità andranno in scena lunedì).

Come sempre, secondo la formula di gara, sono ammessi di diritto i “top 16” del Ranking mondiale, altri 16 posti saranno assegnati al termine della fase a gironi, gli ultimi 32 qualificati scaturiranno dai turni preliminari ad eliminazione diretta. Tutte le fiorettiste azzurre sono già ammesse alla giornata clou: Martina Batini (numero 1 al mondo), Martina Favaretto (2), Arianna Errigo (5) e Anna Cristino (6) sono infatti teste di serie. Saranno invece in pedana domani, per provare a staccare il pass per il tabellone principale, i quattro portacolori dell’Italia nella sciabola maschile: Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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