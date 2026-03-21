Cina: a Qionghai c’è il Boao Forum 2026 (3)

QIONGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con un drone mostra il Centro internazionale conferenze del Boao Forum for Asia nella cittadina di Boao, nella città di Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 17 marzo 2026. Il Boao Forum for Asia sostiene lo sviluppo complessivo della città da 25 anni, dalla sua nascita nel 2001.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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