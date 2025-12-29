Cina: a Pechino mostra sui risultati del 14esimo Piano quinquennale (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 29 dicembre 2025, ritrae un sistema per la cura del cancro alla mostra “Forgiare il percorso verso la forza nazionale: i risultati manifatturieri della Cina nell’ambito del 14esimo Piano quinquennale” presso il Museo nazionale cinese a Pechino, capitale della Cina. Con oltre 300 reperti (serie) in esposizione, la mostra si è aperta qui lunedì, presentando i risultati della manifattura cinese nell’ambito del 14esimo Piano quinquennale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
