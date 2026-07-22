Cina: a Pechino in scena “Il padiglione delle peonie” (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti del Balletto nazionale della Cina si esibiscono durante una prova generale in costume de “Il padiglione delle peonie” a Pechino, capitale della Cina, il 21 luglio 2026. Il balletto va in scena ufficialmente dal 22 al 26 luglio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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