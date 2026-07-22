Libia, inaugurata la zona industriale di Al-Maqrun. Firmati contratti con 13 società cinesi per lo sviluppo del progetto su 1.000 ettari

ROMA (ITALPRESS) – Il vice comandante generale delle forze armate libiche, generale Saddam Haftar, ha partecipato all’inaugurazione della zona industriale di Al-Maqrun, situata a circa 50 km a sud di Bengasi, nella regione orientale del paese, insieme al primo ministro Osama Hamad e al capo dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo, Jibril al-Badri.

Secondo quanto riferito dal Comando Generale delle Forze Armate libiche in un comunicato su Facebook, sono stati firmati contratti tra l’Agenzia e 13 società cinesi per lo sviluppo del progetto su 1.000 ettari. L’area industriale includerà settori come materiali da costruzione, energie rinnovabili, industrie elettriche e meccaniche, chimica e plastica, tessili ed elettronica, con l’obiettivo di creare un hub regionale per l’industria e gli investimenti.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la presentazione del piano generale e delle fasi di realizzazione delle infrastrutture, con la partecipazione di membri del Parlamento e rappresentanti delle aziende cinesi. L’iniziativa rientra negli sforzi per sviluppare il settore industriale della Libia e attrarre investimenti stranieri, in un’area strategica che potrebbe contribuire a rilanciare l’economia della regione orientale. Le 13 società cinesi coinvolte opereranno in diversi settori industriali, e il progetto è visto come un passo importante per la diversificazione economica del paese, con potenziali ricadute positive sull’occupazione e sulle competenze locali.

Il governo libico ha espresso ottimismo per il successo del progetto, che potrebbe diventare un modello per future collaborazioni internazionali.

– Foto Ipa Agency –

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