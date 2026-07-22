Egitto, scoperto un nuovo giacimento di gas nel deserto occidentale

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La società Khalda Petroleum ha annunciato una nuova scoperta di gas naturale nel deserto occidentale, con una produzione iniziale di 40 milioni di piedi cubi al giorno, nell’ambito della strategia del Ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie in Egitto volta ad aumentare la produzione nazionale. Lo rende noto il Ministero del Petrolio egiziano. La scoperta è stata realizzata attraverso il pozzo esplorativo profondo Watda, perforato fino a circa 15 mila piedi.

I test di produzione hanno confermato il potenziale del giacimento, consentendo l’avvio della produzione già nella giornata di ieri. Parallelamente, Khalda Petroleum – joint venture tra l’Autorità Petrolifera Egiziana (EGPC) e la statunitense Apache – ha completato un nuovo gasdotto di 10 chilometri, realizzato con un investimento di 2,3 milioni di dollari, per collegare rapidamente il pozzo alle infrastrutture esistenti. Il collegamento alla rete nazionale del gas dovrebbe essere completato entro la fine di luglio, contribuendo a rafforzare le forniture energetiche del Paese e confermando il successo delle attività di esplorazione nel deserto occidentale.

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