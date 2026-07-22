Cina: a Dunhua interventi di ripristino dopo le inondazioni (2)

DUNHUA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli agenti di polizia rimuovono i rifiuti in un complesso residenziale a Dunhua, nella prefettura autonoma coreana di Yanbian, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 20 luglio 2026. Dopo che la città era stata colpita da inondazioni provocate da un tifone, sono stati eseguiti interventi di ripristino.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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