PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini depongono fiori mentre visitano il Museo della guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese a Pechino, capitale della Cina, il 30 settembre 2026. La Cina oggi celebra la sua 13esima giornata dei martiri, con commemorazioni che si sono tenute nella capitale per onorare gli eroi nazionali caduti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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