Aziende italiane intravedono più opportunità nell’industria motociclistica cinese

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Per l’acquirente italiano di componenti per motociclette Luca Dalcanale, la 24esima edizione della China International Motorcycle Trade Exhibition, nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, ha rappresentato ben più di un’occasione per rifornirsi di prodotti. È stata anche un’opportunità per constatare la rapidità con cui si sta evolvendo l’industria motociclistica cinese.

Dalcanale ha partecipato alla fiera di quattro giorni, conclusasi di recente, con un particolare interesse per i ricambi destinati alla personalizzazione delle moto fuoristrada. Tuttavia, mentre visitava i padiglioni espositivi, la vasta gamma di motociclette e la portata dell’evento hanno attirato la sua attenzione.

“Ci sono molti tipi diversi di motociclette qui”, ha affermato, spiegando di aver notato anche un numero crescente di modelli a nuova energia, comprese moto elettriche fuoristrada.

Dalcanale era tra gli oltre 1.700 acquirenti stranieri provenienti da quasi 90 Paesi e regioni che hanno partecipato alla fiera. L’evento si è svolto su una superficie di 190.000 metri quadrati e ha riunito 1.120 espositori, offrendo un mercato internazionale per produttori di motociclette, fornitori di ricambi e acquirenti.

Per le aziende italiane, l’industria motociclistica di Chongqing offre una combinazione particolarmente interessante di capacità produttive, una catena di approvvigionamento consolidata e un mercato interno in rapida evoluzione.

Moto Morini, marchio motociclistico italiano fondato nel 1937, ha approfittato della fiera per presentare nuovi modelli. David Yu, responsabile delle operazioni dell’azienda in Cina, ha affermato che il mercato motociclistico cinese è “molto, molto competitivo e promettente”, con i produttori che introducono costantemente nuovi prodotti e cercano di migliorare la propria competitività in termini di costi.

L’esperienza di Moto Morini riflette anche i legami sempre più stretti tra il design italiano e la produzione cinese. “Vogliamo adottare un approccio internazionale combinando il design e la tradizione italiani con le capacità produttive e di controllo dei costi della Cina”, ha affermato Yu.

Durante l’evento, diversi produttori cinesi hanno presentato nuovi modelli e tecnologie, spaziando dalle motociclette per il tempo libero di grossa cilindrata alle moto elettriche ad alte prestazioni e ai veicoli intelligenti connessi. ZXMOTO, ad esempio, ha presentato diversi nuovi modelli, mentre SURRON ha introdotto le sue moto elettriche fuoristrada e Zonsen ha mostrato una nuova tecnologia di controllo elettronico.

Questi cambiamenti sono sostenuti dalla crescente base produttiva di Chongqing. Da gennaio ad agosto, la municipalità ha prodotto 7,776 milioni di motociclette, in aumento del 50,5% su base annua. La produzione di moto elettriche ha raggiunto i 3,127 milioni di unità, con un incremento del 63%.

La rete industriale della città è un altro fattore che attrae le aziende internazionali.

“Una motocicletta può contenere più di 10.000 componenti e la maggior parte di essi può essere reperita localmente a Chongqing”, ha affermato Lin Xue, direttrice generale del marketing a livello nazionale di Zonsen Industry Group. La concentrazione dei fornitori consente ai produttori di accorciare i cicli di sviluppo e di rispondere più rapidamente alla domanda del mercato, ha aggiunto.

Anche il marchio italiano di equipaggiamento protettivo BERIK sta seguendo da vicino lo sviluppo dell’industria motociclistica di Chongqing.

JoJo Wang, business manager di BERIK, ha affermato che la crescente visibilità internazionale dei marchi motociclistici cinesi, tra cui ZXMOTO, sta contribuendo ad avvicinare un nuovo pubblico a questo sport, incoraggiando più persone guidare le moto.

Inoltre, per BERIK, l’espansione della produzione motociclistica a Chongqing crea opportunità per i fornitori di abbigliamento da moto e altri prodotti correlati. “Siamo molto ottimisti sul futuro dell’industria motociclistica”, ha affermato, aggiungendo che l’azienda prevede di esplorare ulteriori possibilità di collaborazione con i produttori locali di motociclette.

Dalcanale ha osservato che, per le imprese italiane, l’attrattiva di Chongqing va oltre le dimensioni della sua base produttiva motociclistica. La città sta diventando un punto d’incontro in cui si intrecciano tradizioni motociclistiche consolidate, capacità produttive cinesi e tecnologie emergenti come l’elettrificazione e la connettività intelligente.

“Possiamo scorgere molte opportunità nell’industria motociclistica di Chongqing e siamo molto fiduciosi sia per quanto riguarda l’approvvigionamento di componenti e motociclette sia per l’esplorazione di nuove partnership nel settore delle due ruote elettriche e ad alte prestazioni”, ha affermato Dalcanale.

(ITALPRESS).