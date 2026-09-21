NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone in cerca di lavoro parlano con gli addetti alla selezione del personale a una fiera del lavoro a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 20 settembre 2026. La fiera, dedicata a laureati e talenti di alto livello, si è tenuta ieri. Oltre 2.000 imprese ed enti pubblici hanno partecipato all’evento, offrendo più di 100.000 opportunità di lavoro.

-Foto Xinhua-

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