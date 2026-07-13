JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni addetti lavorano sulla linea di produzione di cellule staminali della Shandong Qilu Cell Therapy Engineering Technology Co., Ltd. nella Zona di sviluppo industriale ad alta tecnologia di Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, l’11 luglio 2026. Questa zona è una delle prime aree high-tech di livello nazionale in Cina. Negli ultimi anni, la zona ha continuato a migliorare il proprio ambiente imprenditoriale e ha accelerato la costruzione di un moderno sistema industriale. Non solo ha rafforzato i suoi tre settori chiave, ovvero le tecnologie dell’informazione di nuova generazione, le apparecchiature intelligenti e la biomedicina, ma ha anche pianificato in anticipo lo sviluppo delle industrie del futuro, tra cui l’intelligenza artificiale, l’economia a bassa quota e la biologia sintetica.

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