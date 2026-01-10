HENGYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti si divertono a Nanyueli, un’area gastronomica e culturale nel distretto di Nanyue a Hengyang, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 9 gennaio 2026. Integrando diverse tipologie di attività come ristorazione, ospitalità alberghiera, fotografia di viaggio e spettacoli, Nanyueli offre ai turisti esperienze di viaggio diversificate. Negli ultimi anni, il governo locale ha creato nuovi scenari e forme di business per rilanciare l’economia della notte, facendo leva sulle risorse storiche e culturali

