HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 16 settembre 2026, mostra la cerimonia di apertura della Conferenza dei giovani imprenditori dell’APEC a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. La conferenza si è aperta qui ieri, attirando circa 200 giovani imprenditori, investitori e rappresentanti delle economie dell’APEC per uno scambio di opinioni su temi quali intelligenza artificiale, imprenditorialità a basso costo e commercio digitale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).