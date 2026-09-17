HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 16 settembre 2026, mostra la cerimonia di apertura della Conferenza dei giovani imprenditori dell’APEC a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. La conferenza si è aperta qui ieri, attirando circa 200 giovani imprenditori, investitori e rappresentanti delle economie dell’APEC per uno scambio di opinioni su temi quali intelligenza artificiale, imprenditorialità a basso costo e commercio digitale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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