HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei rappresentanti partecipano a una tavola rotonda nell’ambito della Conferenza dei giovani imprenditori dell’APEC a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 16 settembre 2026. La conferenza si è aperta qui ieri, attirando circa 200 giovani imprenditori, investitori e rappresentanti delle economie dell’APEC per uno scambio di opinioni su temi quali intelligenza artificiale, imprenditorialità a basso costo e commercio digitale.

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