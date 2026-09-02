Cina: a Hangzhou concerto per l’Anno culturale Cina-Brasile 2026 (2)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti dell’Orchestra filarmonica dell’Università federale del Rio Grande do Norte si esibiscono durante un concerto a Hangzhou, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, il primo settembre 2026. Inserito tra gli eventi dell’Anno culturale Cina-Brasile 2026, il concerto è stato eseguito dall’Orchestra filarmonica, proveniente dal Brasile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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