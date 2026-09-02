Contrabbando di carburante verso l’estero, condanne fino a 18 anni in Libia

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il tribunale penale di Zawiya ha condannato dieci persone, un cittadino libico e nove stranieri, a pene detentive fino a 18 anni per aver organizzato un’attività di contrabbando di carburante diesel e generi alimentari verso l’estero, danneggiando l’economia nazionale. E secondo quanto riportato dall’ufficio del procuratore generale libico in un comunicato ufficiale, il tribunale ha inflitto al primo imputato 15 anni di reclusione, al secondo 18 anni, e ai restanti otto condannati 17 anni ciascuno. L’operazione criminale, secondo le indagini, aveva il suo centro operativo nei dintorni della città di Zawiya. Il verdetto è stato emesso al termine del processo. Le autorità non hanno reso noti i nomi dei condannati né le loro nazionalità. Il contrabbando di carburante è un problema endemico in Libia, dove il diesel è fortemente sovvenzionato e viene spesso venduto illegalmente nei paesi vicini.

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