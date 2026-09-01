BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del “tentato attacco” con droni a Lipsia. “Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell’attacco e i risultati dell’intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all’aeroporto di Lipsia”, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. “Il governo tedesco conclude pertanto che la Russia è responsabile dell’attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto”, ha aggiunto. “Non consideriamo Lipsia un evento isolato, ma lo vediamo in relazione ad altre azioni ibride”, ha ancora detto.

VON DER LEYEN SENTE MERZ “ATTACCO IBRIDO RUSSO A LIPSIA AVRÀ RISPOSTA”

“Questa mattina ho parlato con il Cancelliere Merz per discutere dell’attacco ibrido all’aeroporto di Lipsia. Gli ho assicurato che l’UE è pienamente solidale con la Germania di fronte a questo attacco da parte della Russia. Manterremo l’unità dell’UE nonostante questi atti sempre più gravi e in continua escalation”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un post su X. “Il governo tedesco ha adottato misure energiche. E il messaggio è chiaro: gli attacchi ibridi non resteranno impuniti. Siamo uniti nella nostra determinazione a contrastare l’aggressione russa. Dissuaderemo chiunque cerchi di minare la nostra libertà e la nostra sicurezza”, sottolinea.

“La Russia sta cercando di seminare sfiducia e paura nelle nostre società. Ma fallirà. E saremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ribadisce. “Ne discuterò la questione con il Segretario Generale della NATO Rutte. La questione, comprese eventuali sanzioni aggiuntive, sarà affrontata dai Ministri degli Esteri nella loro prossima riunione sotto la Presidenza irlandese”, conclude von der Leyen.

WADEPHUL ANNUNCIA CHIUSURA CONSOLATO RUSSO E CENTRO CULTURALE

Il ministro tedesco degli Esteri, Johann Wadephul, ha annunciato la chiusura del consolato russo di Bonn e del centro culturale Casa Russa a Berlino. L’annuncio è stato fatto nel corso del punto stampa congiunto con il ministro dell’interno Alexander Dobrindt, il quale ha a sua volta attribuito alla Russia la responsabilità dei droni rinvenuti all’aeroporto di Lipsia il 4 agosto. “Il consolato tedesco in Russia sarà chiuso a partire dal 18 settembre”, ha precisato il ministro.

MELONI “AZIONI IBRIDE CONTRO UN ALLEATO TROVERANNO RISPOSTA UNITARIA”

“L’Italia esprime la sua piena solidarietà alla Germania dopo l’attacco ibrido russo a Lipsia. La sicurezza dei nostri alleati è la sicurezza di tutti noi. I tentativi di intimidirci o di seminare discordia tra gli alleati non avranno successo: le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi sono motivo di preoccupazione per tutti e troveranno una risposta unitaria. In momenti come questo, è fondamentale rimanere saldi, continuare a lavorare a stretto contatto e mantenere una credibile posizione di deterrenza a difesa della sicurezza dei nostri cittadini”. Così sui social la premier Giorgia Meloni.

L’obiettivo della Russia “è quello di disunire l’Europa”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Wicklow, in Irlanda. “Noi dobbiamo essere uniti”, ha aggiunto. “Bisogna sempre vigilare e non sottovalutare i rischi, sappiamo bene che la Russia valuta la forza dell’Occidente. La Russia sa che non le conviene attaccare l’Occidente perché sa che ne resterebbe sconfitta”, ha concluso.

– Foto Ipa Agency –

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