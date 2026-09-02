Malta, spesa pubblica in aumento del 14,5% nei primi tre mesi dell’anno

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La spesa pubblica a Malta è aumentata del 14,5% nei primi tre mesi dell’anno, raggiungendo un totale pari a 2,34 miliardi di euro. I 296,3 milioni di euro spesi tra gennaio e marzo rappresentano l’86% dell’aumento massimo di spesa consentito per l’intero anno, secondo i calcoli del ministero delle Finanze. Il Consiglio fiscale di Malta ha avvertito che, per rispettare l’obiettivo, la crescita della spesa dovrà rallentare significativamente, attestandosi intorno allo 0,7% su base annua per il resto del 2026. L’organismo ha inoltre sottolineato che le entrate pubbliche dovranno registrare una performance “significativamente superiore alle attese” per compensare integralmente l’aumento della spesa.

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(ITALPRESS).