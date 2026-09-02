Giochi del Mediterraneo, sportivi di Athletica Vaticana ricevuti da Papa Leone XIV

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV ha ricevuto stamani in udienza gli sportivi di Athletica Vaticana che hanno partecipato, in questi giorni, ai Giochi del Mediterraneo-Taranto 2026 (si concludono domani), con il coordinamento del Dicastero della Santa Sede per la cultura e l’educazione. Al Papa sono stati simbolicamente donati una racchetta da padel e una maglietta della squadra ciclistica vaticana con le firme di molti atleti dei 26 Comitati olimpici di Africa, Asia ed Europa che appartengono all’area mediterranea e danno vita ai Giochi.

La partecipazione di Athletica Vaticana alle gare di Taranto 2026 – con 4 atleti nel padel, nella scherma e nel ciclismo: Fabrizio Peloni, Tiziano Lucarelli, Daniele Fontana ed Emiliano Morbidelli – ha seguito la linea indicata da Leone XIV per rendere lo sport “profezia di pace e di fratellanza tra i popoli” (Angelus 16 agosto). Particolarmente significativa la “presenza” della Croce degli Sportivi nella cattedrale di Taranto per tutta la durata della manifestazione. Con i rappresentanti di Athletica Vaticana a Taranto 2026, stamani il Papa ha incoraggiato Diego Di Mattia (24 anni) che tra il 16 e il 21 settembre parteciperà ai Mondiali di taekwondo in Corea.

– foto Vatican Media –

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