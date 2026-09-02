Usa, FBI smantella rete per il finanziamento online di Hamas

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’amministrazione statunitense ha annunciato ieri che l’Fbi ha smantellato le operazioni di raccolta fondi e propaganda online del movimento palestinese Hamas, sequestrando criptovalute per un valore di oltre 560.000 dollari e prendendo il controllo di server e domini utilizzati dalle Brigate Izz ad-Din al-Qassam.

Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia statunitense, l’infrastruttura veniva utilizzata dall’ala militare di Hamas per sollecitare donazioni in tutto il mondo, trasferirle al di fuori del normale sistema finanziario e reclutare nuovi sostenitori.

L’operazione ha inoltre permesso agli investigatori di intercettare ulteriori donazioni e ottenere informazioni su migliaia di persone che hanno contattato Hamas, hanno donato o tentato di farlo, in criptovalute e tramite metodi di pagamento tradizionali.

– Foto Ipa Agency –

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