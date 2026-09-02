Usa, FBI smantella rete per il finanziamento online di Hamas

FBI agents leave the building where former National Security Advisor John Bolton has an office on August 22, 2025 in Washington, D.C. The FBI raided the home and office of John Bolton, the ex-National Security Advisor to President Trump during his first term, in a search for classified documents alleged to still be in Bolton's possession. (Photo by Samuel Corum/Sipa USA)

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’amministrazione statunitense ha annunciato ieri che l’Fbi ha smantellato le operazioni di raccolta fondi e propaganda online del movimento palestinese Hamas, sequestrando criptovalute per un valore di oltre 560.000 dollari e prendendo il controllo di server e domini utilizzati dalle Brigate Izz ad-Din al-Qassam.

Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia statunitense, l’infrastruttura veniva utilizzata dall’ala militare di Hamas per sollecitare donazioni in tutto il mondo, trasferirle al di fuori del normale sistema finanziario e reclutare nuovi sostenitori.

L’operazione ha inoltre permesso agli investigatori di intercettare ulteriori donazioni e ottenere informazioni su migliaia di persone che hanno contattato Hamas, hanno donato o tentato di farlo, in criptovalute e tramite metodi di pagamento tradizionali.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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