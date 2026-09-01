WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti stanno colpendo, proprio in questo momento, obiettivi iraniani vicino allo Stretto di Hormuz”. Lo scrive Donald Trump in un nuovo messaggio pubblicato su Truth Social, annunciando una nuova escalation militare nel confronto con Teheran. Secondo il presidente americano, gli attacchi sono “grandi e potenti” e rappresentano una risposta al tentativo iraniano di collocare mine nello Stretto di Hormuz.

Trump sostiene che le mine siano state completamente rimosse o fatte detonare e che, al momento, il passaggio marittimo non ne sia più interessato. Nel suo messaggio, il presidente americano fa riferimento anche al lancio di otto missili iraniani contro una base militare statunitense in Giordania. “Sono stati tutti abbattuti”, afferma Trump, indicando l’attacco come un’ulteriore motivazione alla nuova offensiva americana. Trump rivolge quindi un avvertimento diretto a Teheran. “Se la fallita nazione dell’Iran reagirà a questo attacco molto giustificato, sarà colpita di nuovo a un livello molto più duro e più elevato”, scrive. Il presidente americano aggiunge però che un’eventuale nuova risposta non rappresenterebbe ancora “il più grande attacco di tutti”. “Sta aspettando dietro le quinte”, afferma Trump, sostenendo che quando l’operazione sarà conclusa “resterà ben poco della Repubblica islamica dell’Iran”.

Il nuovo messaggio del presidente americano arriva mentre le forze statunitensi stanno conducendo operazioni contro obiettivi iraniani nell’area dello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi mondiali per il trasporto di petrolio e gas e un punto strategico al centro dello scontro tra Washington e Teheran. Le dichiarazioni di Trump segnano un ulteriore innalzamento dei toni e lasciano aperta la possibilità di nuove operazioni militari americane qualora l’Iran dovesse rispondere agli attacchi. La Casa Bianca non esclude dunque un’ulteriore escalation, mentre lo Stretto di Hormuz rimane uno dei principali punti di tensione del conflitto.

– Foto Ipa Agency –

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