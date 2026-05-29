Cina: a giugno terza indagine nazionale a campione su persone con disabilità

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina avvierà a giugno la sua terza indagine nazionale a campione sulle persone con disabilità, che proseguirà fino a dicembre 2028, secondo una comunicazione diffusa ieri dall’Ufficio generale del Consiglio di Stato.

La terza indagine arriva vent’anni dopo la seconda, condotta nel 2006, e quasi quattro decenni dopo la prima, realizzata nel 1987.

Lo studio riguarderà un campione di circa 2,8 milioni di persone a livello nazionale, raccogliendo dati sulla natura e sulla valutazione delle disabilità, sulle cause, sul possesso di certificati di invalidità, sulle condizioni di vita, nonché sulla fruizione e sulla richiesta di servizi di assistenza e sostegno, si legge nella comunicazione.

La Federazione cinese delle persone con disabilità ha stimato che il Paese contasse circa 85 milioni di persone con disabilità alla fine del 2010. Tra queste, circa 24,7 milioni avevano disabilità motorie, 20,5 milioni disabilità uditive e 12,6 milioni disabilità visive.

(ITALPRESS).