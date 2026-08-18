Cina: a Fuzhou il tè al gelsomino unisce tradizione, innovazione e turismo (1)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una bambina si cimenta nella profumazione del tè al gelsomino sotto la guida di un artigiano nel quartiere storico e culturale di Shangxiahang, a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 17 agosto 2026. Il tè al gelsomino è un tè profumato con l’aroma dei fiori di gelsomino e ha generalmente come base il tè verde. Le tecniche di profumazione di questa varietà di tè sono state designate come patrimonio culturale immateriale di livello statale in Cina. Negli ultimi anni, le imprese di Fuzhou hanno valorizzato la cultura tradizionale del tè sviluppando al tempo stesso categorie innovative di prodotti ispirati al tè al gelsomino, tra cui bevande, dessert e articoli di uso quotidiano. Nel frattempo, la città ha introdotto misure per promuovere i marchi del tè al gelsomino e l’integrazione tra cultura del tè e turismo, con l’obiettivo di stimolare i consumi culturali e turistici.

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