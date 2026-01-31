Cina: a Chongqing un festival delle lanterne per celebrare il Capodanno (1)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano un festival delle lanterne al Garden Expo Park nel comune di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 30 gennaio 2026. Le lanterne di questo festival, in celebrazione del prossimo Capodanno cinese, sono state ufficialmente accese venerdì. Il festival durerà fino al 22 marzo.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
