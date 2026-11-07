Cina: a Chongqing apre la nona fiera del patrimonio culturale immateriale (2)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone apprendono le tecniche di realizzazione di un prodotto del patrimonio culturale immateriale durante la nona edizione dell’Esposizione cinese del patrimonio culturale immateriale a Chongqing, nella Cina sud-occidentale, il 6 novembre 2026. L’evento si è aperto qui ieri. Oltre 930 depositari del patrimonio culturale immateriale vi hanno partecipato, con particolare focus sui risultati ottenuti nella protezione del patrimonio culturale immateriale, nella formazione dei suoi depositari e nella realizzazione di laboratori dedicati.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).