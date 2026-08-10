Cina: a Bengbu nuovi materiali avanzati per l’industria del vetro (1)

BENGBU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore osserva prodotti fotovoltaici in vetro al CdTe presso il Bengbu Glass Industry Design and Research Institute della China National Building Material Group Co. Ltd. a Bengbu, nella provincia orientale cinese dell’Anhui l’8 agosto 2026.
Forte della propria industria del vetro, negli ultimi anni Bengbu ha compiuto progressi nelle tecnologie chiave, sviluppando con successo nuovi prodotti in vetro come il vetro ultrasottile per display e le microsfere cave di vetro, creando una filiera industriale completa, dalla sabbia di quarzo alle applicazioni per l’utente finale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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