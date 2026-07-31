Cina: 4.000 mld yuan di investimenti diretti nelle reti di calcolo nel 2026-2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le reti cinesi di potenza di calcolo dovrebbero ricevere 4.000 miliardi di yuan, pari a 589,2 miliardi di dollari, di nuovi investimenti diretti durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha dichiarato oggi un funzionario del principale organo di pianificazione economica del Paese.

Poiché lo sviluppo della potenza di calcolo dipende principalmente dagli investimenti delle imprese, tale sviluppo creerà un enorme margine per gli investimenti privati, ha dichiarato Jiang Yi, portavoce della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, durante una conferenza stampa.

La Cina sta valutando ingenti investimenti nell’iniziativa delle “Sei reti”, mentre il Paese lavora per ampliare la domanda interna e stabilizzare la crescita economica.

Le sei reti comprendono le reti idriche, quelle elettriche di nuova generazione, le reti di potenza di calcolo, quelle per le comunicazioni di nuova generazione, le reti di condutture sotterranee urbane e le reti logistiche.

Jiang ha affermato che le sei reti non sono sistemi separati che operano in modo indipendente, bensì un insieme integrato caratterizzato da una profonda interconnessione, dal potenziamento reciproco e da un sostegno coordinato.

Durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale, circa 5.000 miliardi di yuan dovrebbero essere investiti nelle reti di condutture sotterranee, per accelerare gli sforzi volti a colmare le carenze nelle infrastrutture del gas, dell’approvvigionamento idrico, del drenaggio e del riscaldamento, rafforzando al contempo la resilienza delle infrastrutture urbane e migliorando la qualità della vita della popolazione, ha dichiarato Jiang.

Nel primo semestre di quest’anno, la costruzione delle reti idriche ha attirato oltre 10,8 miliardi di yuan di capitale privato, con un aumento dell’85,8% su base annua. Saranno avviati altri progetti con rendimenti operativi stabili per incoraggiare la partecipazione delle imprese private, secondo Jiang.

La costruzione delle sei reti sta accelerando, mentre continuano a emergere i benefici delle politiche, ha concluso Jiang.

(ITALPRESS).