Cina: 16esima spedizione scientifica compie ricerche nel Mar Glaciale Artico (2)

XUELONG 2 (XINHUA/ITALPRESS) – I membri della 16esima spedizione scientifica cinese nel Mar Glaciale Artico lavorano sulla superficie ghiacciata del sito il 9 agosto 2026. La rompighiaccio da ricerca cinese Xuelong 2 effettuerà oltre 20 operazioni in sette stazioni sul ghiaccio, tra cui l’installazione di boe sul ghiaccio, il prelievo di carote di ghiaccio e le osservazioni tramite telerilevamento del ghiaccio marino, per ottenere dati scientifici destinati alla ricerca sui cambiamenti del ghiaccio marino artico e sull’evoluzione dei suoi ecosistemi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]