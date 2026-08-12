Recuperati i corpi dei due alpinisti italiani in Nepal, Consolato al lavoro per il rimpatrio delle salme

ROMA (ITALPRESS) – A seguito del ritrovamento dei corpi degli alpinisti italiani Marco Di Marcello e Markus Kirchler, la Farnesina continua a prestare assistenza ai familiari.

Un funzionario del consolato generale d’Italia a Calcutta, competente per il Nepal, è tuttora presente a Kathmandu per assistere le famiglie e seguire con le autorità nepalesi le procedure per il rimpatrio delle salme o delle ceneri, secondo la volontà dei familiari. Sin dalla scomparsa dei connazionali nel novembre 2025- ricorda la Farnesina in una nota -, il consolato generale, in stretto raccordo con la Farnesina e con il supporto del consolato generale onorario a Kathmandu, ha seguito le attività di ricerca e mantenuto costanti contatti con le autorità nepalesi e le agenzie di soccorso. La sede consolare si è attivata, in particolare, per facilitare le operazioni sul terreno e accelerare il rilascio dei necessari permessi di volo per le ricerche, intervenendo anche sugli aspetti organizzativi e amministrativi connessi alle operazioni di soccorso.

L’Unità per la tutela degli italiani all’estero della Farnesina ha mantenuto un costante raccordo con le famiglie, fornendo assistenza e assicurando la tempestiva condivisione con la sede consolare e le autorità competenti di ogni informazione utile alle ricerche. Dopo la sospensione delle operazioni, determinata dalle condizioni climatiche e del manto nevoso, l’azione della rete diplomatico-consolare è proseguita per favorire la ripresa delle ricerche non appena le condizioni lo avessero consentito. Il console generale reggente si è recato più volte in Nepal, anche nei mesi di gennaio, aprile e maggio 2026, affrontando direttamente la questione con le autorità locali e sollecitando ogni possibile sforzo per il rintraccio e il recupero dei connazionali. Alla ripresa delle operazioni nell’agosto 2026, il consolato generale ha assicurato nuovamente una presenza sul posto, con l’invio a Kathmandu di un proprio funzionario per seguirne direttamente gli sviluppi.

– foto IPA Agency –

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