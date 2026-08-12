Cina: C919, al via la prima rotta commerciale internazionale (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale aiuta un passeggero del volo CA723 a effettuare il check-in al Beijing Capital International Airport, il 12 agosto 2026. Oggi la Cina ha inaugurato la prima rotta commerciale internazionale operata con aerei C919 di produzione nazionale, collegando Pechino con Ulan Bator, capitale della Mongolia, secondo quanto riferito da Air China. Il volo CA723 di Air China è decollato dall’aeroporto di Pechino diretto a Ulan Bator intorno alle 15, segnando l’ultimo traguardo nell’impiego commerciale del C919 dal suo primo volo commerciale, effettuato il 28 maggio 2023.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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