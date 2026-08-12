Trump “Mi piacerebbe ricandidarmi nel 2028, ma la legge è molto chiara su questo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ricevo molte minacce, molte minacce di cui non siete a conoscenza. Chiunque abbia un ruolo di peso deve affrontare molte minacce. Chi non conta nulla non viene minacciato”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Credo di essere il bersaglio principale”, ha aggiunto. Parlando per la prima volta del cambio all’ultimo minuto dell’aereo di ritorno dal vertice Nato di Ankara a luglio, ha detto: “Dipende esclusivamente dal Secret Service. Io mi limito a seguire ciò che loro intendono fare”.

“Mi piacerebbe ricandidarmi, ma la legge è molto chiara su questo. Tutti mi fanno questa domanda e sapete che la legge è molto chiara”, ha sottolineato su una sua possibile ricandidatura nel 2028.

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