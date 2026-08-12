Cina: C919, al via la prima rotta commerciale internazionale (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un passeggero straniero prova il tiro con l’arco durante un’attività organizzata per celebrare l’inaugurazione della prima rotta commerciale internazionale operata con aerei C919 al Beijing Capital International Airport, il 12 agosto 2026. Oggi la Cina ha inaugurato la rotta operata con C919 di produzione nazionale, collegando Pechino con Ulan Bator, capitale della Mongolia, secondo quanto riferito da Air China. Il volo CA723 di Air China è decollato dall’aeroporto di Pechino diretto a Ulan Bator intorno alle 15, segnando l’ultimo traguardo nell’impiego commerciale del C919 dal suo primo volo commerciale, effettuato il 28 maggio 2023.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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