Auto finisce in un canale, due carabinieri in vacanza a Formentera salvano un uomo

ROMA (ITALPRESS) – Due carabinieri in vacanza a Formentera, hanno salvato un uomo che era stato sbalzato da un’auto finita in una salina dopo essersi ribaltata. I due militari dell’Arma, effettivi al comando provinciale di Torino e Savona, sono intervenuti per soccorrere i 4 passeggeri dell’auto inabbissatasi nel canale della salina.

In particolare, hanno soccorso un passeggero spagnolo 30enne sbalzato fuori dalla macchina e finito in acqua con la testa parzialmente sommersa. L’uomo ha riportato diverse fratture e una ferita cranica emorragica. Sotto choc ma illesi gli altri ragazzi a bordo della stessa auto. I due carabinieri, in attesa dei soccorsi, hanno delimitato l’area fino all’arrivo delle ambulanze, della Policia local e della Guardia civil. Il ferito, che secondo quanto accertato dai sanitari sarebbe morto senza la tempestiva disostruzione delle vie aeree fatta dai due carabinieri, è stato elitrasportato a Ibiza, e le sue condizioni sono in via di miglioramento.

– foto di repertorio IPA Agency –

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