Cina: 139ma Fiera di Canton al via con una scala espositiva record

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 139ma edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, è in programma dal 15 aprile al 5 maggio nella città meridionale cinese di Guangzhou, con spazio espositivo, numero di stand e imprese partecipanti tutti a livelli record, ha reso noto venerdì il ministero del Commercio.

La fiera coprirà 1,55 milioni di metri quadrati e ospiterà 75.700 stand e oltre 32.000 imprese partecipanti, di cui circa 3.900 espositori alla prima presenza, ha dichiarato Wang Zhihua, funzionario del ministero, nel corso di una conferenza stampa.

Il numero delle aree espositive salirà a 179, incluse nove nuove sezioni dedicate tra l’altro a wearable intelligenti e tecnologie di visualizzazione.

Fino a giovedì, 290 imprese leader negli acquisti avevano confermato la loro partecipazione, con un aumento del 30% su base annua. Nell’elenco figurano colossi globali della distribuzione al dettaglio come Walmart degli Stati Uniti, Tesco del Regno Unito e Carrefour della Francia.

Zhu Yong, responsabile del China Foreign Trade Center, ha affermato che la presenza dei compratori ha continuato ad ampliarsi sia in termini di scala sia di qualità. La preregistrazione è stata trainata soprattutto dai nuovi compratori, il cui numero è aumentato del 20% su base annua, mentre la disponibilità a partecipare da parte dei compratori abituali è rimasta stabile.

Istituita nel 1957, la Fiera di Canton si tiene due volte l’anno a Guangzhou. È la più longeva tra le principali manifestazioni commerciali internazionali di carattere generale in Cina ed è considerata il barometro del commercio estero del Paese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).