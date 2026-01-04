Cina: +128,9% di vendite duty-free a Hainan durante vacanze di Capodanno

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo shopping duty-free nella provincia insulare turistica di Hainan, nel sud della Cina, ha registrato un ottimo risultato durante le vacanze di Capodanno, con vendite offshore duty-free che hanno raggiunto 712 milioni di yuan (circa 101,3 milioni di dollari) dall’1 al 3 gennaio, in aumento del 128,9% su base annua, secondo quanto riportato domenica dalla dogana di Haikou.

Durante i tre giorni di festività, la dogana ha registrato la vendita di 442.000 articoli duty-free, in aumento del 52,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il numero degli acquirenti è cresciuto del 60,6% su base annua, raggiungendo quota 83.500.

I principali negozi duty-free hanno lanciato promozioni per stimolare i consumi, tra cui sconti e voucher, e molti hanno offerto eventi di intrattenimento e autobus navetta gratuiti per attirare i consumatori.

La rapida crescita fa seguito a una nuova politica duty-free adottata a novembre 2025, che ha ampliato la gamma dei beni ammessi. Tra i nuovi articoli più popolari figurano mini droni e chitarre elettriche, mentre importazioni come latte in polvere e pannolini per bambini hanno registrato una forte domanda da parte dei residenti.

Attualmente, i viaggiatori che visitano l’isola possono beneficiare di una quota annuale di acquisti duty-free pari a 100.000 yuan a persona. La provincia ha registrato forti vendite offshore duty-free negli ultimi anni, dopo aver innalzato la quota annua di shopping esentasse da 30.000 yuan a 100.000 yuan a persona l’1 luglio 2020.

