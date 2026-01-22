CEO Syngenta: “La Cina sta emergendo come centro chiave per innovazione agricola”

DAVOS (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie digitali stanno rimodellando il modo in cui il cibo viene prodotto e, in tal senso, la Cina sta emergendo come un centro sempre più importante per l’innovazione agricola e il settore di ricerca e sviluppo. Lo ha dichiarato a Xinhua l’amministratore delegato del Syngenta Group, Jeff Rowe, in un’intervista a margine della Riunione annuale 2026 del World Economic Forum.

In qualità di amministratore delegato di Syngenta, una delle principali aziende di tecnologie agricole con sede a Basilea, in Svizzera, Rowe è stato un visitatore abituale della Cina nell’ultimo decennio, il che gli ha permesso di assistere a “progressi enormi” nel settore agricolo del Paese, in modo particolarmente evidente nel costante aumento della produttività, nel miglioramento della qualità della produzione agricola e nel ritmo più rapido dell’innovazione.

Rowe ha sottolineato che l’agricoltura è “un’industria innovativa decisamente più di quanto molti credano”, aggiungendo che la Cina si sta muovendo rapidamente per adottare nuove tecnologie e sviluppare soluzioni digitali in grado di apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all’ambiente.

A suo avviso, ciascun piano quinquennale della Cina ha creato nuove opportunità di avanzamento e l’agricoltura è stata una priorità costante.

Il prossimo 15esimo Piano quinquennale della Cina, ha affermato Rowe, segnala un impegno continuo nel rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e nel potenziamento della capacità complessiva di produzione di cereali.

Rowe ha definito questa direzione politica “un’ispirazione”, affermando che l’attenzione sostenuta e di lungo periodo alla produzione alimentare e alla modernizzazione agricola è “molto importante per la società”.

“L’intelligenza artificiale può aiutare la Cina a produrre in modo più efficiente, sostenendo gli agricoltori cinesi nel prendere decisioni migliori, adottando l’agricoltura di precisione e contribuendo anche al ripristino dei terreni degradati”, ha aggiunto Rowe.

Attribuendo il solido ecosistema cinese di ricerca e sviluppo agli investimenti di lungo periodo in istruzione, talenti e sistemi tecnologici, Rowe ha affermato che Syngenta sta ampliando la propria rete di centri di innovazione in Cina e che intende tornare presto nel Paese per l’inaugurazione di un nuovo stabilimento.

Rowe ha espresso un forte interesse a collaborare con aziende tecnologiche e di IA cinesi. “La Cina è assolutamente uno dei mercati più importanti per noi a livello globale”, ha dichiarato l’amministratore delegato.

(ITALPRESS).