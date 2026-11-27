MILANO (ITALPRESS) – La Banca europea per gli investimenti (BEI) e UniCredit hanno firmato un accordo, sostenuto da InvestEU, volto a mobilitare fino a 1,6 miliardi di euro di investimenti a sostegno dell’industria eolica europea. L’intesa, che punta a sostenere l’installazione di nuova capacità eolica nell’Unione europea, è stata annunciata oggi da Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, e Richard Burton, Head of Client Solutions di UniCredit. Nel dettaglio, la BEI fornirà una controgaranzia da 100 milioni di euro a UniCredit per creare un portafoglio di garanzie bancarie fino a 200 milioni di euro a supporto della supply chain e della interconnessione alle reti elettriche di nuovi investimenti in parchi eolici all’interno dell’Unione Europea.

L’accordo riguarda in particolare performance bond e advance payment bond, strumenti essenziali per lo sviluppo di nuovi impianti eolici. Queste garanzie consentono infatti ai produttori di ottenere anticipi contrattuali e di assicurare il corretto adempimento degli obblighi verso gli sviluppatori dei progetti. Grazie all’elevato effetto leva della controgaranzia BEI, quest’ultima stima che l’operazione contribuirà a stimolare investimenti complessivi nell’economia reale per 1,6 miliardi di euro.

L’iniziativa vede il coinvolgimento attivo di Fincantieri, prima azienda a poter beneficiare dell’accordo per progetti relativi a unità navali specializzate e destinate a supportare il settore dell’eolico offshore e realizzate attraverso la controllata VARD. L’operazione si inserisce nel Pan-European Wind Power Package da 6,5 miliardi di euro della BEI, lanciato per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, rafforzare la base industriale europea nelle tecnologie strategiche per la transizione energetica e superare i principali vincoli finanziari che limitano la crescita del settore.

Il programma punta a sostenere circa 32 dei 117 GW di nuova capacità eolica necessari affinché l’Unione europea possa raggiungere l’obiettivo di coprire almeno il 45% del proprio fabbisogno energetico con fonti rinnovabili entro il 2030. Il Pan-European Wind Power Package sta già riscuotendo un notevole successo, con operazioni firmate con banche commerciali europee per circa 5 miliardi di euro. Inoltre, l’accordo consente a UniCredit di ampliare la propria capacità di supportare produttori di turbine, componenti e infrastrutture per l’energia eolica. La condivisione del rischio con la BEI facilita l’accesso delle imprese agli strumenti finanziari necessari per aumentare la capacità produttiva e rispondere alla crescente domanda di energia rinnovabile in Europa.

“La transizione energetica europea richiede una forte capacità industriale e un accesso adeguato ai finanziamenti lungo l’intera catena del valore delle tecnologie pulite. Per questo la collaborazione con il settore bancario è essenziale: solo unendo risorse pubbliche e private possiamo mobilitare gli investimenti necessari a raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione europea. Grazie al sostegno di InvestEU e alla partnership con UniCredit, questa iniziativa contribuisce a rafforzare l’industria eolica europea, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e sostenere la competitività dell’economia europea”, ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.

“UniCredit sostiene attivamente gli investimenti che favoriscono la transizione energetica dei propri clienti, anche attraverso il supporto a progetti che rafforzano le filiere delle energie rinnovabili. La nuova collaborazione con BEI rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a favore dello sviluppo sostenibile. Grazie a questa iniziativa dedicata al Trade Finance del settore eolico, potremo ampliare il sostegno alle imprese che investono nella produzione di energia da fonti rinnovabili e contribuire concretamente alla transizione energetica dei territori in cui operiamo”, ha affermato Richard Burton, Head of Client Solutions di UniCredit.

– Foto di repertorio Ufficio stampa UniCredit –

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