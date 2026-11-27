ROMA (ITALPRESS) – Terzo calo congiunturale consecutivo per l’export italiano verso i paesi extra Ue, mentre l’import accelera: a ottobre 2026, secondo le stime Istat, le esportazioni scendono dell’1,8% su settembre e le importazioni salgono del 10,7%.

Il calo dell’export, spiega l’Istituto, coinvolge tutti i raggruppamenti tranne l’energia (+24,0%). Diminuiscono i beni intermedi (-4,2%), i beni di consumo durevoli (-3,1%), i beni strumentali (-2,5%) e i beni di consumo non durevoli (-2,3%). Sul fronte dell’import, il rialzo è trainato dai beni di consumo non durevoli (+26,3%), dall’energia (+19,3%) e dai beni strumentali (+8,6%).

Nel trimestre agosto-ottobre, rispetto ai tre mesi precedenti, l’export è stazionario, mentre l’import cresce dell’1,0%, soprattutto per i maggiori acquisti di energia (+13,6%). Su base annua l’export cresce del 3,7% (era +5,8% a settembre), sostenuto dalle vendite di energia (+133,4%) e di beni intermedi (+7,8%); calano i beni di consumo non durevoli (-4,7%) e durevoli (-0,9%). L’import segna un +16,5% tendenziale, con aumenti in tutti i comparti a eccezione dei beni di consumo non durevoli (-23,2%) e un picco per l’energia (+98,7%).

L’avanzo commerciale con i paesi extra Ue27 si attesta a 2.337 milioni di euro, contro i 5.183 milioni di ottobre 2025. Il deficit energetico sale a 6.889 milioni (da 3.582 un anno prima), mentre l’avanzo nei prodotti non energetici cresce da 8.765 a 9.226 milioni. Nei primi dieci mesi del 2026 il surplus commerciale extra Ue è di 38,5 miliardi, rispetto ai 35,4 dello stesso periodo del 2025. Tra i mercati, le esportazioni crescono su base annua verso Cina (+13,6%), Stati Uniti (+10,9%) e Turchia (+8,0%) e diminuiscono verso paesi OPEC (-6,7%), Mercosur (-4,2%) e Svizzera (-2,9%). Quanto all’import, gli aumenti più marcati riguardano India (+80,6%) e paesi OPEC (+70,5%), seguiti da Mercosur (+44,5%), Svizzera (+14,1%) e Cina (+3,3%); in calo gli acquisti da Stati Uniti (-12,4%) e Asean (-7,2%).

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