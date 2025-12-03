A Taipei apre una mostra dedicata agli antenati della nazione cinese

TAIPEI (XINHUA/ITALPRESS) – Una mostra incentrata sulle storie di tre leggendari progenitori della cultura cinese ha aperto martedì presso la sede centrale del Nuovo Partito di Taiwan a Taipei, con l’obiettivo di aiutare più persone sull’isola a conoscere le origini e lo sviluppo della nazione cinese.

Attraverso immagini e testi, la mostra ripercorre la migrazione, lo sviluppo e l’integrazione dei popoli 5.000 anni fa, guidati da Huangdi (l’Imperatore Giallo), Yandi (l’Imperatore Fiamma) e Chiyou – un processo da molti considerato l’evento che ha gettato le basi della nazione e della cultura della Cina.

Secondo l’organizzatore della mostra, l’Associazione per l’Educazione e lo Scambio della Cultura Cinese a Taiwan, le storie delle tre figure leggendarie costituiscono non solo una parte importante della memoria storica della nazione cinese, ma sono anche radici spirituali condivise dai popoli su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan.

Un rappresentante dell’Associazione dei Compatrioti di Taiwan dello Hebei ha pronunciato un video-discorso all’evento, esprimendo la speranza che entrambe le sponde dello Stretto lavorino insieme per promuovere le storie della cultura cinese, al fine di contribuire allo sviluppo pacifico delle relazioni attraverso lo Stretto.

La mostra resterà aperta fino al 16 dicembre.

