SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – I ribelli Houthi hanno annunciato l’abbattimento di un drone statunitense modello MQ-9 mentre svolgeva quella che hanno descritto come una missione “ostile” nello spazio aereo del governatorato di Al Hudaydah, nello Yemen occidentale. Il portavoce militare degli Houthi ha affermato che l’abbattimento del drone rientra in quella che ha definito una “risposta legittima agli attacchi americani e israeliani”, sottolineando che “le operazioni militari contro parti ostili continueranno”, come ha affermato il gruppo filo iraniano. Il gruppo ha inoltre ribadito l’impegno a sostenere Gaza, sottolineando che tale sostegno continuerà finché l’aggressione non cesserà e l’assedio non sarà revocato. Due giorni fa il gruppo ha annunciato l’abbattimento di un drone statunitense dello stesso modello.

I ribelli Houthi dello Yemen denunciano altresì di aver subito dai caccia statunitensi più di 36 raid nelle ultime ore. Secondo quanto riporta la Tv al Arabiya, si contano diversi morti e feriti nei raid americani su Sana’a e Saada. I ribelli filo iraniano sostengono di aver preso di mira la portaerei statunitense Truman nel Mar Rosso con droni e missili.

