Xinhua pubblica rapporto su consapevolezza culturale cinese in sviluppo di alta qualità

ATENE (GRECIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua, ha pubblicato ieri un rapporto intitolato “La teoria dell’empowerment culturale: la consapevolezza culturale della Cina nel cammino verso uno sviluppo di alta qualità”.

Il rapporto è stato diffuso durante un forum sugli scambi e sull’apprendimento reciproco tra civiltà, organizzato per celebrare il 20esimo anniversario del partenariato strategico globale Cina-Grecia.

Il rapporto illustra in modo sistematico la logica alla base del rafforzamento dello sviluppo economico e sociale attraverso la cultura, insieme alle pratiche, alla metodologia e agli spunti offerti dall’esperienza cinese a livello globale in questo ambito.

Per la Cina, rafforzare lo sviluppo economico e sociale con la cultura rappresenta un requisito imprescindibile per la nuova fase di sviluppo, un’innovazione contemporanea della teoria culturale marxista e una scelta strategica nel quadro globale di competizione e cooperazione tra civiltà in continua evoluzione, si legge nel rapporto.

Guidata dal Pensiero di Xi Jinping sulla cultura, la Cina sta facendo leva proprio su quest’ultima per promuovere nuovi motori di crescita economica e sprigionare la vitalità dei consumi, favorendo così una governance sociale efficace e imprimendo nuovo slancio allo sviluppo, si legge nel documento.

Gli studiosi presenti al forum hanno affermato che il rafforzamento dello sviluppo economico e sociale attraverso la cultura offre un importante orientamento teorico e percorsi pratici per superare gli ostacoli allo sviluppo globale, per favorire sia il progresso materiale sia l’avanzamento culturale ed etico e per costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità.

(ITALPRESS).