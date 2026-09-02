Xi presenta proposta in 4 punti per nuova architettura di sicurezza in Medio Oriente

IL CAIRO (EGITTO) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha presentato una proposta in quattro punti per la creazione di una nuova architettura di sicurezza in Medio Oriente, aderendo a una visione di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile.
Durante i colloqui con il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi, Xi ha affermato che la Cina sostiene i Paesi della regione nello sviluppo di rapporti di buon vicinato e amicizia.
Per promuovere la sicurezza comune nella regione, Xi ha invitato a liberare le forze motrici interne, a portare avanti un approccio integrato, a consolidare le basi dello sviluppo e a rafforzare il coordinamento internazionale.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]