Esplosione in Germania alla stazione centrale di Augusta, ci sono feriti

ROMA (ITALPRESS) – Esplosione alla stazione centrale di Augusta, in Germania. E’ accaduto poco prima delle 5. Lo riporta la Bild. Sul posto la polizia e gli artificieri dell’Ufficio criminale regionale della Baviera. Stando alle prime informazioni un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Due persone avrebbero riportato lievi ferite da shock acustico, secondo quanto riferito. Indagini sono in corso.

– foto di repertorio IPA Agency –

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